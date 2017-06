Portland Neighborhoods by the Numbers 2017: The City

Five years ago, Portland’s heat map looked quite a bit cooler. Growth was tepid, concentrated in a small patch southwest of downtown. Our suburbs still reeled from the Great Recession. You could buy a house in Cully for a median $188K. Times have changed. Today, that Cully home goes for $340K—and in a city where values surged 12 percent last year to $380K, that’s a steal. By the numbers, behold Portland’s new hotness.

Welcome to our annual quick reference guide to 122 Portland neighborhoods and suburbs.

Map Legend: Change in Median Home Price Over 1 Year 20% or more increase

20% or more increase 10 - 19% increase

10 - 19% increase Less than 10% increase

Less than 10% increase Less than 5% decrease

Less than 5% decrease 5% - 9% decrease

5% - 9% decrease 10% or more decrease

10% or more decrease Unreported

Neighborhood Average home sale price ($) Median home sale price ($) Average cost per square foot ($) Days on market (avg.) Homes sold in 2016 (#) Condo sales (%) 1-year median price change (2015-2016) (%) 5-year median price change (2012-2016) (%) Distressed property sales (%) Year built (avg.) Adjusted population Adjusted population density (people per sq. mi., excluding parks and industrial tracts) Median age Median household income ($) Home ownership (%) Married (except separated) (%) Divorced (%) Widowed (%) Separated (%) Never Married (%) Population with bachelor degree as highest level of education (25 and older) (%) Population with graduate degree (25 and older) (%) Renters - median monthly housing expenses ($) People below federal poverty level (%) Unemployed (16 years and older) (%) English as only language (%) Percent of families with children under 18 years (%) Population in same house last year (%) Population in different county last year (%) Population in different state last year (%) Population moved from abroad last year (%) Aggravated assault Arson Burglary Homicide Larceny Rape Robbery Vehicle thefts Nonviolent crimes Violent crimes Crimes per 1,000 residents Parks and natural areas (Acres) Parks (% of neighborhood) Minutes by car to downtown (est.) Commute by public transit (%) Commute by bike (%) Commute by walking (%) Commute by biking and walking (%) Number of Max/streetcar lines Number of TriMet bus lines Number of transit lines (bus/MAX/streetcar) Miles of bike routes (lanes, boulevards, multiuse paths) Miles of bike routes (all) per square mile Walk score ALAMEDA 672,458 675,000 251 19 93 0 -2 34 1 1928 5,536 9,277 41 103,346 77.5 54.4 10.7 3.1 0.7 31.1 38.4 32.2 1,452 7.2 5.2 94.0 51.0 87.0 0.5 4.1 0.8 X X X X X X X X X X X 0 0 14 8.0 13.2 3.6 16.8 0 3 3 0.7 1.2 62 ARBOR LODGE 438,535 430,000 222 20 123 2 9 60 4 1945 6,909 7,961 36 61,527 67 45.2 10.8 2.5 1.4 40.0 31.1 15.4 1,213 14.0 6.2 85.3 48.5 85.6 2.0 3.8 0.2 X X X X X X X X X X X 10 2 13 18.0 10.0 3.0 13.0 1 4 5 6.3 7.2 73 ARDENWALD-JOHNSON CREEK 402,663 375,000 216 22 15 0 13 52 0 1958 1,968 1,934 41 85,156 80.5 61.1 11.3 4.0 1.1 22.5 28.3 26.0 1,354 9.4 6.2 90.9 43.6 87.1 2.4 3.4 0.2 X X X X X X X X X X X 37 17 14 6.9 7.0 2.8 9.8 1 6 7 2.6 2.5 53 ARGAY 317,958 323,000 152 24 74 8 18 62 4 1968 6,497 3,165 38 44,116 42.5 31.3 19.8 4.5 6.0 38.4 10.0 4.7 832 30.9 12.1 74.4 50.8 63.8 10.7 4.5 1.0 X X X X X X X X X X X 59 5 18 7.4 0.2 16.6 16.7 0 5 5 5.9 2.9 47 ARLINGTON HEIGHTS 905,626 870,000 280 44 19 0 28 78 0 1966 1,861 2,279 49 111,803 73.5 56.3 10.0 6.1 0.3 27.4 44.0 39.8 975 3.8 2.1 88.8 31.0 83.1 1.7 6.5 1.0 X X X X X X X X X X X 329 63 12 6.9 5.7 7.9 13.5 2 4 6 1.3 1.6 29 ARNOLD CREEK 631,920 574,200 215 55 61 3 9 47 0 1983 2,900 2,644 44 117,117 90.7 59.9 10.5 3.8 0.7 25.1 35.8 30.9 1,619 3.4 5.7 92.2 43.6 91.1 4.4 1.4 0.7 X X X X X X X X X X X 19 3 15 2.8 1.5 2.1 3.5 0 1 1 0.2 0.2 16 ASHCREEK 465,278 455,000 213 21 106 2 17 60 2 1978 5,292 4,347 42 87,196 80.5 53.1 13.2 4.4 1.5 27.9 31.1 27.4 1,426 8.9 6.8 89.9 43.0 87.5 2.8 3.6 0.5 X X X X X X X X X X X 11 2 18 7.1 0.6 1.5 2.1 0 8 8 1.8 1.5 36 BEAUMONT-WILSHIRE 613,655 565,000 253 23 109 0 3 46 2 1939 5,938 7,799 40 94,530 83.8 53.0 10.8 3.9 1.7 30.6 35.4 30.3 1,469 7.2 4.9 91.1 49.2 86.2 0.9 2.8 0.1 X X X X X X X X X X X 14 3 15 6.2 7.3 3.6 10.9 0 3 3 4.3 5.7 75 BOISE 514,829 499,000 246 20 35 3 10 60 0 1932 4,233 9,895 34 63,231 41.5 29.8 11.0 2.2 0.6 56.4 37.2 17.9 1,107 18.6 5.9 89.2 48.5 74.4 2.2 7.3 1.7 X X X X X X X X X X X 5 2 11 12.0 19.3 4.7 24.0 1 6 7 2.2 5.0 90 BRENTWOOD/ DARLINGTON 289,899 285,000 202 28 351 2 16 97 9 1965 13,064 7,455 36 51,044 68.1 41.6 14.9 3.5 1.5 38.6 17.7 7.6 1,079 19.7 12.2 72.3 53.5 83.6 3.9 2.8 0.1 X X X X X X X X X X X 48 4 19 11.4 3.9 0.7 4.5 0 4 4 6.1 3.5 54 BRIDGETON 293,195 269,450 182 36 22 14 7 43 0 1993 66 245 39 58,731 72 50.8 14.4 3.7 3.0 28.1 14.3 8.7 1,314 10.6 9.2 81.7 35.7 79.6 4.5 3.5 0.0 X X X X X X X X X X X 1 1 20 9.4 2.8 0.5 3.3 0 2 2 3.2 11.9 29 BRIDLEMILE 631,209 589,000 249 36 76 0 15 62 1 1969 4,812 3,430 45 92,711 71.9 57.8 12.7 5.2 2.1 22.2 33.3 42.0 972 9.5 8.1 87.0 47.6 86.7 3.8 1.8 1.3 X X X X X X X X X X X 32 4 15 3.9 2.4 2.9 5.3 0 6 6 2.3 1.7 38 BROOKLYN 464,595 450,000 220 25 71 0 17 78 0 1939 7,273 4,237 38 59,042 49 43.2 14.0 3.5 1.3 38.0 29.4 26.0 1,021 14.0 5.7 91.3 47.8 81.6 3.6 5.6 0.8 X X X X X X X X X X X 67 6 11 12.4 13.8 5.2 18.9 1 8 9 4.7 2.7 78 BUCKMAN 523,012 530,750 262 22 40 25 11 59 3 1924 7,810 6,769 33 34,571 14.4 16.7 14.9 2.9 2.7 62.7 37.2 18.1 839 28.3 9.7 91.1 35.1 63.3 6.0 9.1 0.7 X X X X X X X X X X X 14 2 9 21.2 15.0 13.4 28.4 2 10 12 9.7 8.4 88 CATHEDRAL PARK 332,677 288,700 222 19 86 40 1 53 2 1967 4,668 4,551 36 45,888 55.5 38.4 12.7 4.4 3.2 41.4 27.7 15.8 917 20.1 8.0 79.2 46.2 83.2 1.5 3.8 0.7 X X X X X X X X X X X 64 10 18 11.3 2.3 3.1 5.4 0 5 5 2.3 2.3 76 CENTENNIAL 247,789 249,450 166 32 390 5 13 82 12 1968 24,115 7,388 34 39,821 57.9 43.8 12.6 6.5 3.2 33.9 9.3 2.9 940 30.5 12.5 65.4 54.3 82.4 3.5 1.7 1.1 X X X X X X X X X X X 80 4 25 9.5 1.0 1.0 2.0 0 3 3 7.3 2.2 49 COLLINS VIEW 480,886 427,000 221 52 40 0 5 59 10 1967 1,306 1,503 30 90,730 81.2 41.1 8.2 2.3 0.5 47.8 31.2 40.7 1,446 10.4 8.4 87.9 36.8 76.3 3.0 11.9 1.2 X X X X X X X X X X X 2 0 13 4.0 1.5 16.2 17.7 0 4 4 1.6 1.8 20 CONCORDIA 484,272 459,900 236 16 195 2 9 46 2 1935 9,557 7,205 39 73,949 74.2 44.5 11.1 3.1 1.1 40.2 35.2 21.5 1,305 10.3 7.2 88.4 42.6 83.3 1.7 4.0 0.9 X X X X X X X X X X X 27 3 19 9.2 8.5 2.6 11.0 0 4 4 4.4 3.3 74 CRESTON-KENILWORTH 426,514 425,000 233 16 99 8 11 78 4 1948 8,199 10,216 33 44,732 33 31.1 14.7 1.7 2.0 50.6 27.7 14.9 919 22.3 9.4 85.6 44.9 77.3 4.5 3.6 0.2 X X X X X X X X X X X 23 4 15 19.5 6.7 4.9 11.6 0 7 7 4.1 5.1 75 CRESTWOOD 466,343 417,500 219 49 28 0 18 69 0 1986 1,478 4,379 42 90,807 84 53.8 13.1 4.4 1.6 27.3 31.3 28.1 1,497 8.9 6.8 90.2 43.8 88.4 2.1 3.5 0.6 X X X X X X X X X X X 55 25 16 7.0 0.5 1.4 1.9 0 5 5 0.0 0.0 49 CULLY 354,253 340,000 207 25 175 9 13 70 9 1956 14,078 4,487 37 42,181 47.4 32.8 18.1 3.2 3.9 41.9 15.4 7.4 834 31.3 11.7 68.2 53.7 74.4 6.8 3.4 0.8 X X X X X X X X X X X 57 3 16 11.2 4.2 11.2 15.4 0 4 4 6.5 2.1 55 DOWNTOWN 411,058 344,000 419 35 165 100 -2 31 4 1979 10,839 11,498 38 32,250 16.4 18.0 14.9 3.4 4.3 59.3 30.7 20.9 958 33.8 17.1 81.8 19.8 56.6 9.0 12.4 2.5 X X X X X X X X X X X 42 7 0 21.7 4.6 37.3 41.9 8 31 39 14.9 15.8 95 EAST COLUMBIA 391,966 325,000 190 39 19 0 17 97 11 1985 547 244 39 58,607 71.8 50.6 14.5 3.7 3.0 28.2 14.2 8.7 1,312 10.7 9.2 81.7 35.9 79.4 4.6 3.5 0.0 X X X X X X X X X X X 129 9 18 9.4 2.8 0.7 3.5 0 2 2 8.7 3.9 21 EASTMORELAND 738,905 734,835 247 37 78 0 10 51 1 1948 6,547 5,894 38 80,539 70.9 53.6 9.7 3.7 0.9 32.1 30.0 26.6 1,351 11.4 6.9 91.7 42.6 80.2 2.9 6.4 0.5 X X X X X X X X X X X 17 2 12 8.7 6.0 9.0 14.9 1 5 6 2.6 2.3 50 ELIOT 447,296 407,450 255 41 41 51 -12 18 2 1974 3,707 4,386 38 44,370 24.9 21.2 14.0 6.2 2.7 55.9 29.2 19.5 963 27.3 10.7 90.8 42.0 73.1 4.2 6.7 0.7 X X X X X X X X X X X 8 1 9 15.9 12.6 13.1 25.7 3 7 10 7.4 8.8 83 FAR SOUTHWEST 447,387 425,000 193 37 35 0 1 26 3 1975 1,982 3,329 46 77,008 65.2 56.9 14.5 4.5 0.2 23.7 33.1 30.9 1,260 5.5 7.6 88.0 37.7 82.1 7.5 3.7 0.9 X X X X X X X X X X X 12 3 15 4.0 0.4 3.4 3.8 0 6 6 2.0 3.4 39 FOREST PARK 916,638 839,500 226 106 28 0 3 41 7 1992 3,147 172 45 108,837 80.5 63.2 15.4 2.7 1.2 17.4 32.0 29.7 1,496 7.3 4.9 89.6 43.8 88.2 3.9 2.0 0.1 X X X X X X X X X X X 4,827 73 12 1.4 2.6 1.0 3.6 0 3 3 19.6 1.1 8 FOSTER-POWELL 358,281 358,200 223 23 147 1 21 94 4 1936 7,600 8,541 38 50,205 51.5 39.4 16.6 4.9 2.1 37.0 26.8 11.4 1,047 15.7 6.5 83.0 47.1 80.4 2.7 3.4 0.2 X X X X X X X X X X X 7 1 18 11.0 8.7 2.3 11.0 0 6 6 1.7 1.9 79 GLENFAIR 273,340 274,900 158 58 31 0 19 67 19 1981 3,318 10,456 31 52,079 36.8 51.1 11.0 5.7 3.9 28.3 12.5 6.8 900 18.5 8.0 58.2 52.3 84.9 0.7 1.3 0.0 X X X X X X X X X X X 5 2 21 15.5 0.4 4.9 5.3 1 2 3 1.8 5.5 49 GOOSE HOLLOW 439,811 355,000 348 31 102 89 15 55 1 1979 5,184 15,286 37 54,035 27.4 28.7 12.3 2.9 1.3 54.9 33.8 31.2 951 22.8 6.8 89.1 24.5 68.6 4.3 10.7 1.6 X X X X X X X X X X X 3 1 5 15.4 6.0 23.1 29.1 2 10 12 1.2 3.7 92 GRANT PARK 755,399 680,500 254 36 52 0 12 38 4 1925 4,003 8,773 40 97,721 74.2 57.8 9.0 2.3 0.8 30.1 36.5 32.9 1,575 5.2 4.2 92.2 49.2 85.0 0.4 4.1 0.4 X X X X X X X X X X X 20 7 13 7.2 10.3 4.7 15.0 0 3 3 2.3 5.0 81 HAYDEN ISLAND 261,786 260,000 198 70 79 67 8 93 5 1956 538 167 55 46,371 85.7 34.6 26.6 11.1 3.6 24.1 22.7 14.2 905 11.4 6.6 91.3 19.0 91.8 1.3 2.2 0.0 X X X X X X X X X X X 2 0 23 4.7 1.0 6.8 7.8 0 1 1 1.6 0.5 29 HAYHURST 455,685 450,000 225 21 94 9 9 59 1 1944 5,985 5,232 39 70,950 59.3 49.4 14.2 7.5 1.3 27.8 32.3 27.3 1,192 8.0 9.7 92.3 47.7 79.9 6.1 7.0 0.3 X X X X X X X X X X X 57 8 17 8.6 2.8 1.8 4.6 0 7 7 3.7 3.3 43 HAZELWOOD 268,902 267,500 166 28 356 12 16 73 8 1966 24,761 6,052 37 38,708 43.7 37.7 13.7 8.6 3.0 37.0 14.7 6.1 929 21.6 7.4 69.0 45.4 83.2 2.2 2.1 2.0 X X X X X X X X X X X 45 2 17 13.6 1.5 3.6 5.1 3 11 14 17.7 4.3 58 HEALY HEIGHTS 1,130,643 1,070,000 287 31 7 0 40 75 0 1961 219 3,729 41 100,318 58.6 54.2 4.9 4.3 0.0 36.5 35.3 43.0 1,062 15.4 7.7 87.0 36.9 79.7 4.7 5.2 0.2 X X X X X X X X X X X 1 3 13 7.4 3.7 19.6 23.3 0 1 1 0.0 0.0 8 HILLSDALE 491,320 497,450 225 25 122 18 -1 36 2 1962 7,612 4,065 42 85,610 67.8 51.6 11.9 3.5 1.0 32.0 35.9 35.1 1,057 10.2 6.8 90.9 42.9 82.2 3.4 4.4 0.6 X X X X X X X X X X X 68 6 11 10.6 3.0 6.3 9.3 0 16 16 8.6 4.6 52 HILLSIDE 952,096 801,000 379 40 74 49 19 57 1 1975 1,267 1,823 47 119,918 76.7 60.8 9.2 5.6 0.6 23.7 40.7 39.2 1,217 4.5 3.1 85.6 37.5 85.6 2.9 4.6 0.8 X X X X X X X X X X X 127 29 12 5.3 4.3 5.5 9.8 0 4 4 1.0 1.4 45 HOLLYWOOD 590,680 600,000 262 11 21 14 24 48 0 1925 2,028 8,565 40 66,887 50.5 45.1 16.8 3.6 0.6 34.0 33.8 28.9 1,073 11.5 7.2 88.0 49.6 78.4 1.9 4.7 0.1 X X X X X X X X X X X 0 0 10 12.7 10.1 4.1 14.2 3 4 7 2.0 8.4 91 HOMESTEAD 384,806 245,000 326 18 31 65 -22 -23 3 1958 2,346 2,889 41 94,321 59.1 51.8 5.4 3.4 1.1 38.3 38.4 42.1 1,038 13.4 5.8 89.6 40.5 78.0 3.7 5.5 0.8 X X X X X X X X X X X 246 47 11 7.0 3.6 18.0 21.6 0 17 17 4.0 5.0 44 HOSFORD-ABERNETHY 584,522 589,500 253 21 91 12 20 55 2 1933 8,400 6,458 36 59,104 43.4 32.7 12.7 2.7 1.6 50.2 35.2 24.2 976 18.7 7.7 90.9 40.5 76.3 3.0 7.5 1.0 X X X X X X X X X X X 3 0 10 15.1 15.2 10.2 25.4 3 12 15 9.0 6.9 89 HUMBOLDT 516,646 499,500 244 31 70 9 16 61 0 1949 4,689 8,529 35 56,316 49.3 29.8 10.8 2.8 1.4 55.2 34.8 18.2 984 22.1 7.8 90.6 49.6 71.3 2.5 4.0 0.1 X X X X X X X X X X X 0 0 12 9.4 20.8 3.2 24.0 0 3 3 3.9 7.1 83 IRVINGTON 703,384 725,000 253 24 85 24 9 47 0 1928 5,959 9,160 40 85,054 58.2 45.4 12.2 3.3 1.1 38.0 31.2 36.6 1,319 9.0 5.5 91.9 40.1 83.3 1.0 3.9 1.0 X X X X X X X X X X X 16 4 11 10.5 11.1 6.4 17.4 0 5 5 3.5 5.3 83 KENTON 376,555 374,500 231 23 169 1 18 82 3 1962 7,677 2,235 38 57,552 70.8 49.3 13.7 4.1 2.7 30.2 16.4 10.3 1,205 13.1 8.8 81.3 37.8 82.1 3.6 3.5 0.1 X X X X X X X X X X X 120 5 21 9.7 3.8 1.3 5.1 1 5 6 13.8 4.0 68 KERNS 489,396 509,650 254 12 37 32 16 82 0 1939 6,047 7,317 33 43,783 22.3 22.8 12.2 2.3 2.3 60.4 39.4 18.8 919 21.4 8.1 91.1 45.9 65.9 5.4 4.0 0.5 X X X X X X X X X X X 18 3 12 25.0 11.5 10.3 21.8 6 10 16 4.3 5.2 87 KING 496,272 468,600 233 28 104 4 14 55 1 1943 6,493 10,476 33 62,740 53.2 29.9 10.7 2.8 1.8 54.9 36.4 19.7 1,076 19.7 7.1 87.5 48.0 74.5 1.9 7.0 0.7 X X X X X X X X X X X 3 1 14 12.8 17.5 2.3 19.8 0 3 3 0.8 1.3 85 LAURELHURST 743,674 718,000 238 31 74 0 8 52 4 1923 4,620 6,919 43 101,268 84.3 62.3 9.8 4.8 1.3 21.8 35.5 42.8 955 5.3 7.1 95.0 54.7 92.0 0.6 3.6 0.4 X X X X X X X X X X X 34 8 9 7.1 9.9 5.4 15.3 3 5 8 4.5 6.7 79 LENTS 260,704 255,369 178 32 321 2 14 96 10 1951 21,033 5,701 35 42,280 52.7 45.1 12.6 3.6 1.9 36.8 14.3 4.4 1,003 22.1 9.0 63.2 53.3 81.3 4.2 1.8 1.1 X X X X X X X X X X X 215 9 17 10.4 2.4 3.2 5.5 1 7 8 20.7 5.6 49 LINNTON 323,007 315,500 168 39 28 43 -21 75 4 1963 139 64 46 89,075 78 58.4 20.8 1.2 1.3 18.3 30.0 23.5 1,379 8.6 4.9 96.6 39.7 86.4 3.3 2.6 0.0 X X X X X X X X X X X 40 4 16 1.0 3.4 0.9 4.3 0 1 1 5.1 2.3 6 LLOYD DISTRICT 200,488 206,200 342 24 8 100 12 89 0 1974 2,107 4,116 39 40,917 16.2 20.5 14.2 7.6 3.6 54.1 28.8 21.1 1,046 28.4 13.1 92.1 29.3 68.0 4.2 8.7 1.1 X X X X X X X X X X X 2 1 10 18.0 12.5 16.9 29.4 6 9 15 8.0 15.7 86 MADISON SOUTH 319,326 318,250 194 20 118 4 18 83 8 1962 8,777 4,995 39 54,048 62.3 39.1 13.7 4.7 2.9 39.8 22.5 13.6 1,051 18.6 7.5 83.3 41.7 85.1 1.5 2.3 0.5 X X X X X X X X X X X 107 10 15 11.7 5.3 1.4 6.7 3 6 9 4.0 2.3 54 MAPLEWOOD 473,361 475,000 223 32 55 7 11 58 5 1970 2,722 4,395 49 95,213 73.2 55.5 15.8 7.1 0.2 21.4 41.3 27.9 923 7.0 2.9 91.6 37.1 88.2 2.5 1.6 0.4 X X X X X X X X X X X 10 3 17 5.3 1.3 1.4 2.7 0 1 1 3.7 6.0 29 MARKHAM 443,040 427,000 209 25 51 8 15 47 6 1967 1,794 3,455 42 100,170 84.3 56.4 12.2 4.0 0.4 27.1 36.3 29.3 1,498 6.3 7.9 90.8 43.4 84.7 5.3 2.2 2.4 X X X X X X X X X X X 9 3 12 5.1 4.1 2.1 6.3 0 4 4 0.1 0.2 38 MARSHALL PARK 542,238 541,000 208 18 37 0 10 73 3 1914 1,386 2,270 39 109,863 88.4 54.0 9.6 3.3 0.6 32.4 34.4 34.0 1,574 5.6 6.5 90.9 41.6 86.6 3.9 4.7 0.9 X X X X X X X X X X X 64 16 13 3.2 1.5 6.5 8.0 0 4 4 0.0 0.0 20 MILL PARK 264,031 264,000 168 28 128 15 13 96 8 1964 9,195 9,089 34 35,818 35.6 36.0 11.6 6.8 4.3 41.4 13.7 6.5 880 29.0 9.0 59.6 51.3 81.2 2.1 2.0 1.4 X X X X X X X X X X X 15 2 20 18.8 1.4 4.4 5.8 0 3 3 2.9 2.8 68 MONTAVILLA 330,230 328,000 215 21 331 10 15 75 6 1928 16,509 7,579 37 51,613 57.3 40.9 14.5 4.5 2.1 37.9 25.4 11.2 1,035 20.1 11.2 77.6 42.2 78.2 2.5 5.1 1.5 X X X X X X X X X X X 20 1 14 13.9 6.4 2.9 9.3 3 6 9 8.4 3.9 70 MT SCOTT-ARLETA 352,207 338,800 235 22 153 1 13 88 3 1953 7,358 8,519 38 51,108 56.4 42.8 12.6 3.9 2.2 38.4 21.5 11.8 1,041 17.4 8.0 82.0 45.0 83.1 2.7 2.9 0.6 X X X X X X X X X X X 11 2 19 10.4 6.4 1.7 8.2 0 5 5 2.5 2.9 75 MT TABOR 567,300 535,750 251 18 136 6 4 45 0 1947 10,943 6,847 42 65,583 63.5 46.6 12.8 4.4 1.7 34.6 31.4 23.3 967 7.9 6.7 88.7 35.6 82.6 2.8 4.9 1.3 X X X X X X X X X X X 178 17 14 10.0 8.2 2.6 10.8 0 5 5 7.3 4.6 64 Mult CO RIVERDALE AREA (DUNTHORPE) 1,414,155 1,375,000 321 59 33 0 13 52 3 1962 1,779 1,508 30 90,311 80.9 41.0 8.2 2.3 0.5 47.9 31.1 40.6 1,443 10.5 8.4 87.9 36.8 76.2 3.0 11.9 1.2 X X X X X X X X X X X 7 1 18 4.0 1.5 16.2 17.7 0 1 1 0.3 0.2 10 MULTNOMAH 398,175 391,000 220 18 139 37 9 35 1 1969 8,324 5,769 36 56,853 48.8 43.4 15.3 2.6 0.1 38.6 34.6 24.0 894 14.5 7.2 89.1 43.4 75.9 7.4 5.4 0.8 X X X X X X X X X X X 104 11 10 12.8 1.3 3.4 4.7 0 10 10 7.8 5.4 63 NORTH TABOR 430,515 420,250 215 18 58 9 7 66 2 1933 5,481 9,365 39 53,687 48.7 35.2 17.2 4.9 1.9 40.8 31.4 17.1 858 14.7 9.9 89.6 43.5 80.0 2.5 3.9 2.1 X X X X X X X X X X X 2 1 11 14.7 10.5 5.4 15.9 3 4 7 2.1 3.5 73 NORTHWEST DISTRICT 623,304 558,000 360 25 190 69 28 41 0 1947 14,975 10,236 36 63,205 33.1 33.9 15.6 2.8 1.5 45.8 37.7 29.9 1,054 12.3 4.7 86.7 35.4 67.1 4.9 7.8 2.0 X X X X X X X X X X X 17 2 10 13.2 6.0 16.7 22.6 2 5 7 10.6 7.2 92 NORTHWEST HEIGHTS 637,743 631,095 226 35 179 12 9 20 2 2000 1,054 769 43 134,205 83.7 69.2 8.2 4.7 1.1 16.7 34.9 37.3 1,639 5.5 4.8 79.9 49.2 90.4 4.8 1.1 0.2 X X X X X X X X X X X 3 0 19 2.0 1.5 1.2 2.7 0 0 0 0.0 0.0 15 OLD TOWN/ CHINATOWN 286,808 267,400 360 24 38 97 5 73 11 1985 3,330 11,866 44 42,102 23.8 23.7 18.3 4.4 3.9 49.7 30.0 23.7 873 28.7 16.4 89.5 17.6 65.8 5.0 6.6 0.7 X X X X X X X X X X X 12 7 3 20.1 5.4 26.0 31.4 7 19 26 4.8 17.1 95 OVERLOOK 498,185 471,630 236 17 109 14 20 79 1 1944 6,744 2,118 35 61,331 57.3 38.6 11.9 2.2 1.9 41.3 30.0 19.4 1,020 15.4 6.1 84.3 42.0 76.8 3.8 3.6 0.2 X X X X X X X X X X X 78 4 12 13.7 10.9 4.6 15.6 1 4 5 11.0 3.4 69 PARKROSE 268,651 275,000 159 29 79 1 13 99 10 1951 5,521 2,748 38 40,355 41.8 31.0 20.7 2.8 4.8 40.8 13.1 5.1 820 27.0 13.6 72.2 54.5 65.5 11.4 3.8 1.7 X X X X X X X X X X X 3 0 17 8.6 0.7 16.3 17.0 1 6 7 8.4 4.2 54 PARKROSE HEIGHTS 289,595 276,500 188 22 91 0 11 79 8 1935 6,144 6,310 39 52,138 61 42.9 13.7 6.8 1.7 35.0 16.8 6.1 936 11.9 5.4 77.5 45.6 81.2 2.3 3.3 0.0 X X X X X X X X X X X 14 2 14 11.6 0.4 2.5 2.9 0 6 6 3.2 3.3 52 PEARL 669,795 508,950 568 26 324 99 9 35 0 1986 5,568 12,501 40 62,344 28.5 30.2 16.3 4.0 2.2 47.3 37.2 28.2 1,164 18.7 12.5 89.8 17.9 61.4 6.2 9.9 1.9 X X X X X X X X X X X 9 3 8 17.2 4.2 22.9 27.1 3 5 8 4.8 10.8 99 PIEDMONT 412,630 409,000 202 24 127 10 10 71 6 1944 7,121 7,390 36 52,871 58.9 36.9 11.3 5.7 1.0 45.0 32.0 18.0 981 17.3 8.9 86.7 45.0 82.3 4.4 2.2 0.2 X X X X X X X X X X X 30 5 19 15.2 7.3 2.0 9.3 0 4 4 5.5 5.7 67 PLEASANT VALLEY 351,444 370,000 155 37 191 2 13 47 7 1988 11,230 1,761 38 66,394 72.4 55.1 10.1 5.0 1.8 28.0 15.5 9.1 1,223 14.4 7.5 67.8 52.2 86.2 3.8 2.7 0.4 X X X X X X X X X X X 1,057 37 25 4.5 0.5 0.4 0.9 0 3 3 6.4 1.0 19 PORTSMOUTH 334,456 327,000 223 24 172 2 16 92 6 1964 11,347 10,431 33 45,293 50.1 33.3 12.2 4.5 4.1 45.8 17.4 7.8 909 32.0 14.8 66.2 52.3 77.1 5.3 5.6 0.6 X X X X X X X X X X X 63 9 18 15.4 5.2 1.0 6.2 0 3 3 8.6 7.9 51 POWELLHURST-GILBERT 246,252 245,000 158 34 367 13 15 69 10 1977 24,595 7,162 35 36,977 49.1 44.1 10.6 5.3 3.4 36.6 10.9 3.6 934 29.8 11.7 58.4 53.5 82.5 2.5 1.3 1.2 X X X X X X X X X X X 131 6 23 12.0 0.8 1.9 2.8 1 6 7 15.2 4.4 50 REED 504,523 485,950 237 15 50 0 18 51 0 1953 2,912 6,311 31 41,444 35.3 24.1 9.5 4.5 1.7 60.2 22.5 14.6 983 19.1 10.3 88.2 37.7 64.0 6.4 12.7 1.1 X X X X X X X X X X X 0 0 15 13.5 2.5 21.2 23.8 0 3 3 0.9 1.9 62 RICHMOND 551,090 516,225 252 19 204 8 10 54 1 1942 12,024 9,455 37 68,738 59.7 41.2 11.2 3.6 1.2 42.7 35.7 26.9 1,090 11.2 5.9 88.7 44.3 81.6 2.5 4.3 0.7 X X X X X X X X X X X 4 1 14 14.1 13.0 3.9 16.9 0 6 6 4.4 3.4 85 ROSE CITY PARK 531,912 515,000 234 21 155 2 11 48 2 1926 9,748 8,144 40 71,976 67.2 45.7 14.3 3.1 0.9 36.0 33.4 25.4 1,156 7.5 6.3 90.6 46.8 84.4 1.3 3.7 0.2 X X X X X X X X X X X 25 3 13 12.1 5.9 2.0 7.9 3 4 7 5.3 4.4 72 ROSEWAY 409,101 402,000 217 18 143 0 13 58 2 1944 5,517 6,554 40 57,261 66.9 43.9 14.0 3.7 2.2 36.2 28.2 17.2 1,072 8.8 9.0 86.3 43.6 83.8 1.6 1.8 1.0 X X X X X X X X X X X 4 1 15 10.7 5.5 1.5 7.0 0 4 4 1.6 1.9 74 RUSSELL 305,906 300,000 178 20 53 0 14 53 2 1958 3,968 4,968 47 51,652 80.1 51.3 12.7 12.1 0.8 23.0 14.1 7.3 997 12.8 7.0 80.0 29.3 83.4 2.1 1.7 0.4 X X X X X X X X X X X 15 3 12 5.3 3.0 2.5 5.5 0 3 3 4.6 5.8 33 SABIN 552,826 535,000 241 14 77 1 -10 35 0 1924 4,462 9,482 38 85,718 70.6 42.1 10.8 2.7 1.6 42.9 36.2 30.9 1,314 13.1 5.3 92.4 48.2 81.9 1.4 3.9 0.3 X X X X X X X X X X X 2 1 15 12.8 14.5 3.7 18.3 0 2 2 1.3 2.7 80 SELLWOOD-MORELAND 514,593 489,930 265 21 218 17 8 56 0 1929 8,579 4,121 40 60,732 53.9 51.8 13.7 4.8 1.2 28.5 29.9 26.2 943 11.8 5.8 91.4 47.9 84.7 4.5 3.6 0.2 X X X X X X X X X X X 312 23 15 8.3 11.1 2.5 13.6 0 6 6 9.1 4.4 77 SOUTH BURLINGAME 491,397 460,000 217 25 42 0 9 44 2 1960 1,888 4,441 40 77,616 74.8 52.2 14.3 4.2 0.1 29.2 37.0 28.1 1,314 9.8 10.6 89.5 43.0 76.5 6.1 3.5 4.3 X X X X X X X X X X X 13 5 10 8.3 7.4 2.4 9.8 0 8 8 2.0 4.7 52 SOUTH PORTLAND 499,453 425,000 335 37 197 67 9 26 1 1985 9,291 5,457 36 78,395 37.9 36.9 12.8 3.4 1.1 45.7 39.0 31.1 1,385 13.3 6.0 85.5 25.0 66.1 7.6 7.9 2.2 X X X X X X X X X X X 70 6 10 17.3 4.0 13.2 17.2 4 23 27 11.2 6.6 55 SOUTH TABOR 407,135 416,000 228 17 100 7 15 70 2 1953 6,677 8,355 38 54,474 55.2 39.8 13.5 3.7 2.1 40.9 27.3 17.2 940 16.2 8.8 82.7 37.9 81.5 2.8 6.0 1.0 X X X X X X X X X X X 12 2 16 13.8 8.5 1.6 10.1 0 4 4 3.7 4.6 65 SOUTHWEST HILLS 903,658 784,450 292 43 126 13 14 49 1 1948 7,152 2,964 43 120,914 72 58.5 7.6 3.6 0.3 29.9 33.3 44.8 1,192 11.2 7.0 88.8 42.0 83.2 4.0 4.4 0.4 X X X X X X X X X X X 168 14 9 5.6 2.6 12.9 15.5 2 5 7 1.6 0.7 31 ST. JOHNS 312,603 310,250 218 22 268 6 15 85 7 1959 12,553 1,140 38 55,773 68 48.9 12.7 3.7 2.7 31.9 16.2 9.5 1,167 12.6 9.6 80.8 38.3 80.9 3.4 2.9 0.0 X X X X X X X X X X X 2,180 31 19 8.8 2.3 1.3 3.6 0 5 5 21.4 1.9 59 SULLIVAN'S GULCH 402,928 350,000 251 20 43 65 0 67 2 1954 3,194 10,013 37 54,099 31.1 36.7 13.1 1.6 1.6 47.1 39.3 24.3 1,007 10.8 5.3 88.2 32.8 74.3 1.6 4.8 1.0 X X X X X X X X X X X 5 2 12 11.6 11.3 8.9 20.2 3 4 7 2.9 9.2 85 SUMNER 264,096 279,450 181 32 50 0 22 107 6 1941 2,170 2,743 37 41,300 54.9 33.2 22.3 2.6 4.0 37.8 11.1 5.8 978 24.3 10.0 72.0 50.0 69.2 9.8 4.3 1.3 X X X X X X X X X X X 16 3 16 9.0 0.8 14.8 15.5 1 4 5 2.8 3.6 63 SUNDERLAND 275,667 295,000 144 85 3 0 23 228 0 1962 315 169 39 43,344 45.9 30.7 23.0 2.0 5.8 38.3 8.3 4.9 970 26.1 12.4 76.6 52.5 59.7 14.1 5.0 1.1 X X X X X X X X X X X 57 5 18 8.0 1.0 19.8 20.7 0 3 3 3.9 2.1 16 SUNNYSIDE 478,095 457,500 267 26 90 28 -1 37 0 1933 7,443 12,458 37 62,001 47 34.2 10.8 3.2 0.5 51.2 37.6 25.7 1,002 12.4 6.1 87.9 42.7 75.9 3.4 5.4 1.0 X X X X X X X X X X X 2 0 12 15.9 14.6 3.6 18.2 0 4 4 2.1 3.5 91 SYLVAN-HIGHLANDS 645,854 636,275 238 23 38 13 14 71 0 1971 1,174 1,258 46 159,853 90.1 67.9 9.1 4.7 0.4 17.9 34.5 41.7 1,510 4.4 4.1 91.4 45.9 87.6 2.6 4.0 1.1 X X X X X X X X X X X 70 15 11 2.6 1.0 3.5 4.5 2 3 5 1.9 2.1 17 UNIVERSITY PARK 449,513 430,500 217 24 95 0 14 58 1 1952 6,534 4,948 23 56,716 57.8 27.1 7.8 2.5 0.6 59.1 23.4 19.4 1,123 24.2 10.4 87.4 35.8 67.2 4.1 11.0 1.6 X X X X X X X X X X X 26 3 17 5.8 6.5 19.5 26.0 0 3 3 4.6 3.5 43 VERNON 499,204 490,000 237 25 55 9 16 51 4 1946 2,652 8,555 36 73,580 68.2 37.9 11.3 2.0 1.7 47.1 36.8 22.8 1,227 14.0 6.6 89.6 45.6 79.9 1.4 5.2 1.6 X X X X X X X X X X X 17 9 16 10.5 13.0 2.9 15.8 0 2 2 0.6 1.8 85 WEST PORTLAND PARK 402,731 407,000 202 23 73 10 18 63 4 1978 4,085 5,600 34 65,765 58.9 42.3 15.1 3.7 0.3 38.6 29.0 15.4 1,061 13.1 8.1 78.2 43.3 74.4 7.8 2.2 3.9 X X X X X X X X X X X 39 8 14 15.4 0.9 1.2 2.1 0 7 7 2.1 2.9 59 WILKES 286,171 293,000 167 29 215 16 13 61 5 1979 9,508 3,085 43 54,166 70.3 52.5 12.8 6.2 2.6 25.9 13.6 6.3 956 18.5 8.8 74.4 34.4 89.8 0.9 1.7 0.1 X X X X X X X X X X X 199 10 21 6.0 0.7 2.1 2.8 0 5 5 12.2 3.9 29 WOODLAND PARK 290,850 302,450 159 10 4 0 19 102 25 1945 301 6,282 40 46,606 51.7 41.3 14.1 5.7 0.4 38.5 17.2 6.4 1,023 15.4 4.2 80.5 39.9 80.3 1.7 4.4 0.2 X X X X X X X X X X X 0 0 13 13.9 0.1 0.2 0.3 0 4 4 0.3 6.0 64 WOODLAWN 432,685 420,000 237 25 95 2 16 68 0 1954 5,497 7,508 35 64,955 67.7 34.0 12.3 1.7 2.4 49.5 32.3 18.8 1,205 14.3 8.8 86.1 42.4 78.7 1.6 3.9 3.5 X X X X X X X X X X X 8 2 14 8.4 13.9 2.3 16.2 0 3 3 3.2 4.3 69 WOODSTOCK 467,332 425,000 247 17 153 0 8 66 0 1956 8,385 6,726 39 74,534 76.1 51.8 10.4 4.0 0.8 32.9 32.0 21.9 1,286 9.5 5.3 89.9 46.6 85.2 2.6 3.2 0.8 X X X X X X X X X X X 14 2 19 9.1 5.6 4.7 10.3 0 5 5 3.8 3.0 67 Total 433,630 380,000 233 26.7 10,302 17 12 52 4 1957 612,206 4,220.19 37 55,003 52.9 40.9 12.6 4.2 2 40.3 27.2 18.3 971 18 8.4 80.5 45.0 79.4 3.4 4.4 1 — — — — — — — — — — — 13,488 15 — 12.1 6.4 5.9 12.3 8 56 64 456.4 3.1 64

Methodology

Neighborhoods

Boundaries represent records maintained by the city as of January 2017. Boundary conflicts were resolved for statistical purposes only. Due to overlap between certain neighborhoods, boundary definitions may vary occasionally across categories. With the exception of the area unofficially (but universally) known as Dunthorpe, unclaimed sections of Multnomah County were excluded.

Real Estate

2016 data from the Regional Multiple Listing Service with analysis by the Center for Spatial Analysis and Research at Portland State University’s Department of Geography. All figures were rounded for legibility.

People

Data from the US Census Bureau’s American Community Survey 5-Year Estimates, released December 2016. The ACS data are estimates only and accuracy varies by attribute.

Median Rent

Calculated from all renter-occupied units, estimated median rent is not adjusted for unit size or number of occupants. Figure includes estimated monthly utility costs.

Median Income

The ACS defines household as “all the persons who occupy a housing unit as their usual place of residence.” Thus this estimate includes living situations ranging from individuals to large households.

Population Density

Calculations include parks and industrial tracts.

Crime

2015 crime data was sourced either from the FBI or directly from the reporting city. As of press time, 2015 crime data was not available for Portland neighborhoods, as well as for the cities of Fairview, Maywood Park, Oregon City, Portland, St. Helens, Wood Village, and unincorporated Sauvie Island. Nonviolent crime includes burglary, larceny (theft), and vehicle theft. Violent crime is defined as aggravated assault, arson, homicide, rape, and robbery. Crimes per 1,000 figures are based on reported incidents of both nonviolent and violent crime. Many factors can influence the crimes-per-1,000 figure and can sometimes complicate meaningful neighborhood comparisons.

Parks

Data from Metro (2016 or most recently available) and city parks departments.

Transit

Portland 2016 data from TriMet. Suburban transit information was sourced from TriMet as well as individual city services including CC Rider, C-TRAN, Canby Area Transit, Yamhill County Transit Area, and South Metro Area Regional Transit.

Minutes by Car to Downtown

Google Maps estimate, based on non–rush hour conditions, from a central neighborhood/suburb to Pioneer Courthouse Square.

Walk Score

2016 data from Walkscore.com. This score reflects, on a scale of 1 to 100, how easy it is to live in a neighborhood without a car or bike, based on the number of nearby amenities like sidewalks and grocery stores.

Unavailable Data

Unavailable data is noted with a dash (—).

Special thanks to David Banis, Krista Fanucchi, and Kristin Sellers of PSU’s Center for Spatial Analysis and Research. Research assistance from Elise Herron and Regan Breeden.